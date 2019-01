9.145 Euro für Veranstaltungen und Musikinstrumente

Für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Stadt Wittlich wurde hiervon ein Betrag in Höhe von insgesamt 5.244,70 Euro abgerufen und ausgezahlt. So führte das Blasorchester Wittlich 1921 e.V. im Januar letzten Jahres sein traditionelles Neujahrskonzert im Hotel Lindenhof auf und erhielt einen Zuschuss von 1.000 Euro der Stiftung Stadt Wittlich. Ein solcher Zuschussbetrag wurde vom Musikverein Wengerohr e.V. für sein Jahreskonzert im April 2018 im Jugend- und Bürgerhaus in Wittlich-Wengerohr verwendet. Der Musikverein Lüxem 1956 e.V. beanspruchte die Mittel der Stiftung in Höhe von 1.000 Euro für sein Adventskonzert im Dezember 2018 in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Lüxem. Der Männerchor Wittlich - Quartett 06 - MGV 1852 veranstaltete mithilfe eines Zuschusses der Stiftung in Höhe von 770,70 Euro am 19. Mai 2018 sein jährliches Konzert in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich. Für das Mitsingkonzert im Rahmen des Events "Eine Stadt - Ein Fest" am 6. Mai 2018 erhielt der Kirchenchor St. Markus einen Förderbetrag in Höhe von insgesamt 474 Euro. Des Weiteren unterstützte die Stiftung Stadt Wittlich das Jubiläumskonzert und -fest des Frauenchors Rock + Blu(e)s e.V. im Jahr 2018 mit einem Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten wurde den vier Wittlicher Musikvereinen ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.900 bewilligt. Mit Hilfe dieser Zuschüsse konnten das Blasorchester Wittlich 1921 e.V. ein Saxophon und der Musikverein 1927 Bombogen e.V. einen Teil einer Schlagzeugausstattung ankaufen. Der Musikverein Lüxem 1956 e.V. nutzte den bewilligten Zuschuss für den Ankauf eines Vibraphons und der Musikverein Wengerohr e.V. erwarb zwei Querflöten.

Auch im Wirtschaftsjahr 2019 werden den Vereinen im Bereich der Stadt Wittlich wiederum Zuschüsse bewilligt. Weitere Informationen sind erhältlich bei der Stiftung Stadt Wittlich, Simone Röhr, Schloßstraße 11, 54516 Wittlich, Telefon 06571/146622, E-Mail: simone.roehr@stadt.wittlich.de

(red).