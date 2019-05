Landkreis ehrt Engagement in der Region Bernkastel-Wittlich

"Ein Finger allein kann keinen Stein aufheben." Mit diesem afrikanischen Sprichwort fasste Landrat Gregor Eibes die Ergebnisse des siebten Ideenwettbewerbes "Zu Hause alt werden" in der Veranstaltung der Preisverleihung zusammen. "Es bedarf vieler Akteure, vieler Finger und helfender Hände, damit ein Projekt gelingen kann. 14 Wettbewerbsbeiträge wurden eingebracht, die alle zeigen, wie erfinderisch und ideenreich die ehrenamtlich Aktiven in unseren Dörfern sind, um unsere älteren Mitmenschen in die Dorfgemeinschaft zu integrieren und ihnen adäquate Hilfsangebote zu unterbreiten", erläuterte Eibes. Er dankte allen Teilnehmern des Wettbewerbes für den eingebrachten Ideenreichtum und das konkrete Engagement in den Gemeinden des Landkreises Bernkastel-Wittlich, "durch das die demografische Entwicklung aktiv gestaltet wird, um unsere Dörfer als attraktive Lebensräume für Jung und Alt zu erhalten". Drei dieser Angebote wurden im Rahmen der Preisverleihung mit einem Förderbetrag ausgezeichnet:

Sozialkoordination Gemeindeschwester vor Ort

In Bausendorf wird eine ehrenamtliche Sozialkoordinatorin als Ansprechpartnerin eingesetzt, die in besonderen Lebenssituationen und Notlagen, bei Fragen zu Alter, Gesundheit und Pflege unterstützen kann. Das Angebot wird in gemeinsamer Initiative der Ortsgemeinde Bausendorf, des Arbeitskreises "Achtsam miteinander-füreinander", der Pfarrgemeinde Bausendorf und des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e.V. umgesetzt. Der Landkreis unterstützt den Aufbau des Angebotes mit einem Förderbetrag in Höhe von 3.000 €.

Zu Hause alt werden in Gornhausen: Förderung von "Kultur vor Ort"

Der Heimat- und Verkehrsvereins Gornhausen-Fronbachtal e.V. wird mit einem Förderbetrag in Höhe von 3.000 € dahingehend unterstützt, die Getreidemühle von Gornhausen im Sinne eines Generationenmiteinanders durch Kulturveranstaltungen zu beleben. Erzählnachmittage, Lesungen, Mundarttage, kleine Konzerte, Bilderausstellungen, gemeinsames Frühstücken sollen Alt und Jung zusammenbringen, das Interesse für Kultur wecken und Verabredungen zu gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten bieten.

Fitness kennt kein Alter

Der Turn- und Sportverein Wehlen e.V. erhält ein Preisgeld in Höhe von 1.500 € für die Umsetzung des wissenschaftlich evaluierten Trainingsprogramms "Fitness kennt kein Alter". Das ortsnahe Sportangebot wird vormittags für die Generation der über 60-Jährigen angeboten, mit dem Ziel, alltägliche Kompetenzen und Aktivitäten wie Aufstehen, Anziehen, Treppensteigen oder Einkaufen zu erhalten und zu stärken. Zudem dient das Angebot dazu, Vereinsamung im Alter vorzubeugen.

Die im Rahmen des siebten Ideenwettbewerbes herausgestellten Initiativen sollen zur Nachahmung anregen, damit möglichst flächendeckend entsprechende Angebote in den Ortsgemeinden des Landkreises Bernkastel-Wittlich vorgehalten werden. Die Menschen im Landkreis sollen im Bedarfsfall auf Angebote zurückgreifen können, die konkrete Unterstützung für einen möglichst langen Verbleib in der Nachbarschaft, der Dorfgemeinschaft, in den eigenen vier Wänden bieten. Zur Unterstützung ist aktuell ein achte Ideenwettbewerb "Zu Hause alt werden" in der Vorbereitung. Gemeinden, Vereine oder bürgerschaftliche Initiativen sind eingeladen, sich mit eigenen Ideen in den Wettbewerb einzubringen und um einen Förderbetrag zur Unterstützung der Umsetzung der Ideen, zu bewerben.

Hierzu kann weitergehend der Projektleiter der Ideenwettbewerbe "Zu Hause alt werden" beraten: Mirko Nagel, Tel.: 06571 14-2408, E-Mail: Mirko.Nagel@Bernkastel-Wittlich.

