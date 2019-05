»Stark und gesund in der Grundschule«

Auf Einladung der Schulleitung hatten Mitglieder des Lions Clubs (LC) Mittelmosel – Michel Neugebauer und Hans Adolf Polch, begleitet von Martina Jonas (Kl.2000 Projekt Koordinatorin) – die Gelegenheit, an einer Unterrichtsstunde der Zweitklässler der Grundschule St. Remigius in Kröv teilzunehmen und so das Engagement von Schulleitung und Lehrkräften bei der Aktion »Klasse 2000« zu würdigen.

»Klasse 2000« ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung im Grundschulalter.

Es unterstützt Kinder dabei, gesund aufzuwachsen, indem es eine positive Einstellung zur Gesundheit und die Lebenskompetenz der Grundschüler fördert.

Sucht vorbeugen

Das Programm begleitet die Kinder über vier Jahre und behandelt Ernährung, Bewegung, Entspannung sowie Konfliktlösung und Auseinandersetzung mit Alkohol und Tabak. Der Lions Club Mittelmosel beteiligt sich seit über 20 Jahren finanziell an dem Programm und ermöglicht mit seinen aus Spenden bzw. Benefizaktionen finanzierten Patenschaften aktuell rund 734 Kindern in 41 Grundschuklassen in der Region an dem Programm teilzunehmen.

(red).