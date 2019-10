Für den guten Zweck: Weihnachten im Schuhkarton

Als Teenie leitete sie eine Gang, verübte Einbrüche, bedrohte Menschen: Heute kümmert sich Viktorija Bortko in ihrer lettischen Heimat darum, dass Kinder Liebe erfahren. Sie ist Teil des ehrenamtlichen Leitungsteams von »Weihnachten im Schuhkarton« in Lettland. Wie sie engagieren sich rund um den Globus Zehntausende für die Aktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse (ehemals Geschenke der Hoffnung) und rufen zum Mitpacken auf.

Auch die Eheleute Petra und Mike Linsenbold aus Neumagen-Dhron engagieren sich ehrenamtlich seit über 10 Jahren für die Aktion. Sie haben eine Sammelstelle in Neumagen-Dhron, bei der man Pakete abgeben kann. Auch fahren sie am Aktionsende zu anderen Sammelstellen im Kreis und holen die dort abgegeben Pakete ab. So auch jedes Jahr beim WochenSpigel. »Die Geschenkaktion ist viel mehr als der Transport von Geschenkkartons von A nach B«, erklärt die Sammelstellenleiterin. »Sie bettet sich ein in ein umfassendes Angebot vielfältiger Unterstützung der Organisation und macht Liebe mit Händen greifbar.«

Was ist »Weihnachten im Schuhkarton«?

Im Rahmen von »Weihnachten im Schuhkarton« werden Geschenkkartons für bedürftige Kinder gepackt. Jeder darf mitmachen. Gepackt werden darf, was gefällt – aus hygienischen Gründen es gibt lediglich ein paar Hinweise, die beachtet werden sollten. Alternativ kann man eine Geldspende abgeben, mit der ein Paket gepackt wird. In der Region gibt es rund 15 Abgabestellen.

Nachdem Freiwillige die Kartoninhalte überprüft haben, werden sie in die Empfängerländer gesendet. Verteilt werden sie von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen im Rahmen einer Weihnachtsfeier in mehr als 100 Ländern.

Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen u. a. an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die krisengeschüttelte Ukraine. »Jede Unterstützung – ob durch die Geschenke oder auch die Geldspenden – ist eine Investition in das Leben von Kindern«, sagt Petra Linsenbold. Ihre Ehrenamtskollegin Bortko aus Lettland freut sich schon jetzt darauf, die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum an Kinder in Lettland weiterzugeben.

Hintergrund

»Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion »Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse.

Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 10,6 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht.

Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.

Mitpacken und Kinder glücklich machen

Jeder, kann sein Paket bei der Wittlicher WochenSpiegel-Geschäftsstelle in der Friedrichstraße 37 a bis einschließlich Freitag, 15. November abgeben. Pro Paket empfiehlt sich eine freiwillige Spende von zehn Euro.





Wer mitmachen möchte, kann entweder einen eigenen Schuhkarton weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons bei der Sammelstelle in Neumagen-Dhron abholen.

Dann wird das Paket mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt.

Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.

Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden.

Abgabeschluss der Pakete: 15. November

Zwar wird die Aktion von vielen Ehrenamtlichen getragen, doch fallen für die Schulung und Betreuung der Freiwilligen im In- und Ausland, die Transporte und eine transparente Berichterstattung auch Kosten an. Samaritan’s Purse empfiehlt daher pro beschenktem Kind eine freiwillige Spende von 10 Euro.

Infos zur Aktion im Landkreis Bernkastel-Wittlich: Petra und Mike Linsenbold, Tel. 0151/50471400.

(red).