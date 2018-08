In ihrer Rolle erhielt Annette Schavan gute Einblicke in die Arbeit von Papst Franziskus und hat den Heiligen Vater in vielen Begegnungen erlebt. In dem Vortrag spricht sie über die Frage der Christen seit den Anfängen, wie sie ihre Verantwortung in der Welt wahrnehmen - in der Welt, aber nicht von der Welt - sowie darüber, wie Papst Franziskus darauf antwortet und uns zu einer kulturellen Revolution ermutigt.

"Meine erste Begegnung mit Papst Franziskus war im September 2014, als ich ihm mein Beglaubigungsschreiben übergeben habe," erzählt Schawan und ergänzt: "er ist so, wie vielfach beschrieben. Er lebt, was er lehrt. Ich habe ihn etwa alle sechs Wochen getroffen, mit Gästen aus Deutschland, bei Konferenzen im Vatikan und in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften."

Nach dem Vortrag wird der Klausener Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul OP mit der ehemaligen deutschen Botschafterin beim Heiligen Stuhl ebenso über verschiedene Themen aus dem Vortrag sprechen, wie über "Gott und die Welt". "Schavan wird den Vortrag ohne Honorar halten, der Erlös der Veranstaltung ist zu Gunsten der dringenden Dachstuhlsanierung der Wallfahrtskirche," erzählt Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg begeistert.

Kartenvorverkauf (9,90 Euro/ Abendkasse 13 Euro) ab sofort: im Dorfladen Klausen, im Pfarrbüro Klausen, in der Altstadtbuchhandlung Wittlich, am Kartentelefon 0651 7199 996, im Internet unter www.ticket-regional.de und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional (https://www.ticket-regional.de/vorverkaufsstellen.php)

Hintergrundinformation:

Annette Schavan war von Juli 2014 - Juni 2018 deutsche Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl in Rom. Sie war von 2005 bis 2014 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2005 bis 2013 Bundesministerin für Bildung und Forschung. 1995 bis 2005 war Schavan außerdem Ministerin für Kultur, Jugend und Sport in Baden-Württemberg.

Foto: Laurence Chaperon