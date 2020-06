Binsfeld: Kajüte schließt ihre Tore

Seit Wochen dürfen keine Großveranstaltungen stattfinden und auch Club- und Diskothekenbetreiber müssen ihre Tore geschlossen halten. Trotz Hilfsprogrammen steht fest: Nicht jeder kann diese lange Auszeit finanziell überstehen. Getroffen hat es nun die Binsfelder Kajüte. Nach mehr als 50 Jahren muss das Unternehmen im August schließen. Die Betreiber haben ein Statement im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht: »Das Virus hat unsere Kajüte komplett in ein Tief gebracht, was es so noch nie gab.« Für die Gäste ein Schock: »Bin fassungslos, habe zeitweise die Kajüte in den 80er Jahren erlebt«, heißt es in einem von über 600 Kommentaren unter der Mitteilung. Viele weitere Gäste zeigen sich traurig und bedanken sich für die vergangen Jahre. Bis zur endgültigen Schließung werden freitags und sonntags noch Burger und Getränke aus dem Lager am »Drive-In« verkauft.

(ju)