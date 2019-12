Lkw verunglückt auf der A60 bei Landscheid

Landscheid. Am Sonntag, 1. Dezember, kam es bei Landscheid in Fahrtrichtung Wittlich zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw wurde dabei verletzt.Der aus Spanien kommende Sattelzug ist am Sonntagmittag von der A 60 abgekommen und in die Böschung gefahren. Das Führerhaus und der Sattelauflieger verkeilten sich ineinander. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Außerdem traten mehrere…