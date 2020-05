Niersbach/Niederöfflingen: Volksbank schließt zwei Filialen

Die Anforderungen an eine Bankfiliale sind einem stetigen Wandel unterworfen. Sich verändernde Technik, neue Services, aber in erster Linie andere Nutzungsgewohnheiten der Kunden erfordern laufend Anpassungen bei Ausstattung und Organisation. Aufgrund dessen wird die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG zwei ihrer Filialen schließen.

"Mit dann 14 Filialen ist die Präsenz in der Fläche weiterhin gewährleistet und unterstreicht den hohen Stellenwert, den die Filiale für uns nach wie vor hat." sagt Vorstandssprecher Michael Hoeck.

Schließung der kleineren Filialen

Geschlossen werden zum 30. September 2020 die beiden kleineren Filialen in Niersbach und Niederöfflingen (bisher SB-Filiale mit Beratungsmöglichkeit). Die Betreuung und Beratung der Mitglieder und Kunden vor Ort soll darunter nicht leiden. "Mit allen werden wir rechtzeitig Kontakt aufnehmen und erläutern, wie dies in der Zukunft aussehen wird." verspricht das für das Kundengeschäft verantwortliche Vorstandsmitglied Peter van Moerbeeck.

"Für viele weniger komplexe Themen nutzen unsere Mitglieder und Kunden heute ganz selbstverständlich die zahlreichen Online-Services der Bank." erklärt Vorstandsmitglied Michael Wilkes. "Das hat sich während der aktuellen Einschränkungen im Zuge der Corona-Situation deutlich gezeigt und möglicherweise auch verstärkt." Für die Entscheidung zur Schließung habe dies jedoch keine Rolle gespielt, betonen die Vorstände. Viel wichtiger sei es, für die beratungsintensiven und komplexeren Themen optimale Voraussetzungen zu schaffen. Denn hier geht es darum, wertvolle Mehrwerte für die Mitglieder zu schaffen und wichtige Weichenstellungen der Menschen zu begleiten.

Vor diesem Hintergrund wurde zum Beispiel im vergangenen Jahr der in der Nähe von Niersbach gelegene Filialstandort Landscheid umgebaut und aufgewertet. Die Filiale in Kaisersesch wurde gerade nach umfangreicher Modernisierung vor wenigen Tagen wiedereröffnet und in Salmtal wird im Herbst dieses Jahres die dortige Filiale an einen komplett neuen Standort verlagert. All diese Investitionen dienen dazu, den gestiegenen Bedürfnissen und Anforderungen von Mitgliedern und Kunden bestmöglich gerecht zu werden.

Nach der Umgestaltung ist die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank mit 14 Filialen, 5 SB-Stellen plus ihrer Unternehmenszentrale in der Region vertreten. Insgesamt 23 Geldautomaten stellen die Bargeldversorgung in der Region sicher.

(red)