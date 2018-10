Frau von Auto erfasst

Wittlich. Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr erfasste ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in der Burgstraße in Wittlich eine 45-jährige Fußgängerin, die sich auf einem Fußgänger-Überweg befand. Nach den derzeitigen Ermittlungen könnte der Pkw-Fahrer durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sein und die Frau dadurch übersehen haben. Die Fußgängerin erlitt neben einigen Schürfwunden, Prellungen auch eine Beinverletzung. Sie konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Wittlich entlassen werden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.