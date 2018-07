Versuchter Raubüberfall auf Busfahrer

Gerolstein präsentierte sich wieder als »Dixie-City«

Gerolstein. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen lockten am Wochenende gleich mehrere Veranstaltungen in die Brunnenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen lockten am Wochenende gleich mehrere Veranstaltungen nach Gerolstein. Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst und anschließender Instrumentensegnung in der Pfarrkirche St. Anna. Von dort…