Von Wittlich in die Welt: Erforsche, träume, entdecke

Musikalisch umrahmt wurde der Abend durch Beiträge des Orchester-Ensembles unter Leitung von K.-P. Feld, Sven Philipsen (Klavier), Julia Metzen (Querflöte) sowie dem Abiturchor. Einen Tanz durch Serien und Filme steuerte der Sportgrundkurs des Jahrgangs unter Leitung von E. Heidemann bei. MSS-Leiter A. Kaspari stellte in seiner Begrüßung der anwesenden Gäste und Ehrengäste in Anlehnung an das filmische Abiturmotto heraus, dass in Zukunft eine Vielzahl von Ereignissen auf die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller warten würden, die bereits eine filmische Umsetzung erfahren haben - sei es Hangover oder Hochzeit. Wichtig sei es hier, die Zukunft mutig und im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten anzugehen.

Entlassfeier des Abiturjahrgangs 2019 des Peter-Wust-Gymnasiums:

"Habt Respekt und seid achtsam mit euren Mitmenschen, verwirklicht eure Träume."

Traditionell begrüßten Herr Kaspari und Schulleiterin Metzen-Mirz die Abiturientinnen und Abiturienten persönlich mit Vornamen. B. Neygenfind, Vorsitzende des Schulelternbeirats, unterstrich in ihrem Grußwort heraus, dass der Abiturjahrgang einen großen Meilenstein im Leben erreicht habe und nun die Frage nach der Zukunftsgestaltung anstehe. "Habt Respekt und seid achtsam mit euren Mitmenschen, verwirklicht eure Träume.", rief sie den Protagonisten des Abends zu.

W. Spanier, Vorsitzender des Vereins der Eltern und Freunde des PWGs, betonte in seinen Ausführungen, dass die nun bald ehemaligen Schülerinnen und Schüler am PWG in den neun Jahren nicht im falschen Film gewesen seien und gratulierte den Eltern zur Entscheidung, das PWG als "Drehort" gewählt zu haben. Nun müsse nach der Schulzeit ein neuer Film gedreht werden, um die Zukunft mit Elan anzugehen und zu meistern.

"Nun endet der erste Band der Geschichte. Die Seiten sind leer, die Tinte gefüllt, also lasst uns Geschichte schreiben."

Vanessa Sauer und Yannick Zimmer nahmen stellvertretend für den Abiturjahrgang die Schulzeit in den Blick und stellten in ihre Rede unter die Überschrift "Geschichten", die nun von jedem einzelnen geschrieben werden müssten. Die Zeit an der Schule werde sie immer begleiten, das Neue momentan noch Unbehagen bereiten. Um im Leben weiterzukommen, müsse die familiäre Komfortzone verlassen und die Freiheit, selbst zu entscheiden, genutzt werden. Die Rede endete mit den Worten: "Nun endet der erste Band der Geschichte. Die Seiten sind leer, die Tinte gefüllt, also lasst uns Geschichte schreiben."

Gute Wünsche für die Abiturienten des Wittlicher Gymnasiums

In einer gemeinsamen Ansprache würdigten Schulleiterin M. Metzen-Mirz und Schülersprecherin Josephine Hayer die erbrachten Leistungen des Abiturjahrgangs. In Verarbeitung eines Poetryslams von Julia Engelmanns ("Eines Tages, Baby, werden wir alt sein") näherten sich die beiden Rednerinnen dem Thema der verpassten Chancen im Alltag und der Angst, Fehler zu machen, an. Sie ermunterten die Abiturientinnen und Abiturienten, auch in Anlehnung an Mark Twain, einfach zu machen und nicht zu warten, die Freiheit zu genießen, Fehler zu akzeptieren und Geschichten zu schreiben, von denen man später gerne erzähle. Josephine Hayer appellierte, Stellung in der Gesellschaft und für die europäische Idee zu beziehen, denn aus Inspiration erwachse Vision. Schulleiterin Metzen-Mirz schloss die Ausführungen mit dem Wunsch, dass alle Absolventinnen und Absolventen das Leben leben können, das sie sich vorstellen - "erforsche, träume und entdecke" lautete der letzte Arbeitsauftrag an den Abiturjahrgang.

Abi-Jahrgang 2019 bekommt Zeugnisse: Preise für die Besten

Nun wurde den Abiturientinnen und Abiturienten das Ergebnis ihrer Arbeit der letzten Jahre überreicht - das Abiturzeugnis. Hierzu traten die Protagonisten des Abends in ihren Stammkursen auf die Bühne und nahmen das Reifezeugnis aus den Händen der jeweiligen Stammkursleitung entgegen. Die fünf besten Abiturienten (Madeleine Philipsen, Johanna Simon, Stelia Tsipis, Julius Dehne und Sophia Kern) erhielten einen Buchpreis der Stadt Wittlich, welcher von E. Marmann überreicht wurde. Einen Sonderpreis des Peter-Wust-Gymnasiums für seine herausragenden Leistungen im Fach Mathematik bekam Aaron Schäfer überreicht. Die Leistungen von Henning Hohns im Fach Chemie (Jahrgangsbester) wurden mit einem Buchpreis und einer Mitgliedschaft in der Gesellschaft Deutscher Chemiker ausgezeichnet. Julius Dehne (Physik und Mathematik), Hakan Bayindir (Physik), Annina Joseph (Physik) und Johanna Simon (Biologie) wurden für ihre hervorragenden Leistungen prämiert. Mit Stelia Tsipis (Geschichte) und Sophia Kern (Philosophie/Ethik) reihten sich weitere Preisträgerinnen mit herausstechenden Leistungen in die Riege der ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler ein. Den Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz erhielt Annina Joseph aus den Händen von Schulleiterin Metzen-Mirz, die die "zugewandte, zuverlässige und engagierte" Persönlichkeit der Preisträgerin würdigte und die "besten Wünsche für einen erfolgreichen Lebensweg" von Bildungsministerin Dr. Hubig ausrichtete. Der Kleine Peter-Wust-Preis wurde an Manuel Hauth verliehen. Herr Prälat Dr. H. Hoffmann, der Vorsitzende der Peter-Wust-Gesellschaft, war sich in seinen Ausführungen sicher, dass der im Glauben verankerte Preisträger auch Peter Wust Freude bereitet hätte. Mit Gottvertrauen, "günstigem Wind und guten Freunden" sei die Zukunft zu meistern, so Dr. Hoffmann. Der mit Fördergeldern dotierte Bernhard-Clemens-Förderpreis wurde in diesem Jahr von Bernd Clemens übergeben, der die Leistungen von Madeleine Philipsen für das beste Abitur der Schule würdigte. Der Export sei für die Firma Clemens Technologies, aber auch für Deutschland überlebenswichtig. Deshalb sei der Förderpreis entstanden, weil "sprachliche Weltoffenheit heute und in Zukunft unabdingbar" sei. Mit dem Ratschlag: "Nutzen Sie den Preis, träumen Sie, entdecken Sie.", schloss Bernd Clemens seine Rede.

Abiturienten 2019 des Peter-Wust-Gymnasiums namentlich:

Die Schulgemeinschaft des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich gratuliert allen Abiturientinnen und Abiturienten zum bestandenen Abitur: Katharina Bach (Minderlittgen); Hakan Bayindir (Wittlich); Hendrik Becker (Niederöfflingen); Dafina Berisha, Allen Birwe, Fabienne Boley, Niklas Christ (Wittlich); Franca Clemens (Bullay); Julius Dehne (Wittlich); Laura Eifel (Salmtal); Lea Eifel (Bergweiler); Anna-Katharina Elsen, Lisa Endres, Leon Eull (Wittlich); Maja Fischer (Oberscheidweiler); Vanessa Fries, Andreas Frömsdorf (Wittlich); Saskia Fuhrmann (Manderscheid); Laura Grün (Dreis); Selina Hardt (Binsfeld);Manuel Hauth (Ürzig); Marvin Hofer (Niersbach); Henning Hohns (Eisenschmitt); Stefanie Janz (Lutzerath); Annina Joseph (Burgen); Alina Junk (Dierscheid); Nicolas Justen (Wittlich), Philipp Kell (Großlittgen); Sydney Kenner (Gladbach); Sophia Kern (Wittlich); Laura Kohn (Niersbach); Daniel Lames, Niklas Lebenstedt (Wittlich); Anna-Sophie Lehnen (Bengel); Anna Leschonsky (Herforst); Dario Lichter (Platten); Milena Linke (Kinderbeuern); Katharina Ludwig (Niederöfflingen); Relana Lutz (Wittlich); Julia Metzen (Plein); Clara Meyer (Klausen); Noah Mohamed, Stella Müller (Wittlich); Michelle Noll, Marie Oeffling (Salmtal); Madeline Philipsen, Sven Philipsen (Sehlem); Emily Preisler, Michelle Probst, Vanessa Roß, Vanessa Sauer (Wittlich); Aaron Schäfer (Greimerath); Lara Scheit (Salmtal); Katja Schmitz (Minheim); Simon Schmitz (Wittlich); Johanna Simon (Hupperath); Dana Smyczek (Hasborn); Lea Speder (Gipperath); Philipp Steffens, Carmen Theis (Wittlich); Laurenz Theisen (Hasborn); Alexandra Thiemann (Wittlich); Julian Thinnes (Sehlem); Stelia Tsipis (Wittlich); Yannick Weinsberg (Minheim); Yannick Zimmer (Niederöfflingen)

