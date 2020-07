Dirk Nagelschmidt will Bürgermeister von Heimbach werden

„Ich bin 2014 aus Indien zurück nach Heimbach gekommen, um hier mit meiner Familie zu leben. Ich bin kein Politiker, aber ich bin es leid mit ansehen zu müssen, was alles schief läuft. Die Stadt Heimbach hat ein enormes Potenzial, das leider häufig noch ungenutzt bleibt. Als Bürgermeister unserer Stadt verspreche ich, Bewährtes zu erhalten, aber auch Verfehltes besser zu gestalten.“, so der parteilose Dirk Nagelschmidt über die Beweggründe seiner Kandidatur.

Bauexperte in Indien

Der gelernte Bauzeichner (Tief- und Straßenbau) und Diplom-Ingenieur hat in Aachen Wasser-, Siedlungswasserund Abfallwirtschaft studiert. Nach verschiedenen Anstellungen in der Region ging er als Bauexperte nach Indien, wo er als beratender Ingenieur für verschiedene Projekte tätig war: Unter anderem beriet er Children of the World India (unterstützt vom französischen Roten Kreuz), die SOS-Kinderdörfern und das von der UNESCO unterstützte, internationale Städtebauprojekt Auroville. Seit 2014 ist er mit seiner Familie zurück in Deutschland und als leitender Bauingenieur in Zülpich beschäftigt.

Einige Ziele

Er möchte die Finanzen in Ordnung bringen, den Zustand der Infrastruktur verbessern, steht dem geplanten Windpark-Repowering bei Vlatten ablehnend gegenüber und möchte bezahlbares Bauland für junge Familien schaffen, um nur einige Themen zu nennen. Für Nagelschmidt sind die Probleme Heimbachs lösbar. Er verspricht, den Tourismus der kleinsten Stadt NRWs weiter zu stärken. Junge Familien und das Gewerbe will er fördern, das Ehrenamt will er stärker in Projekte einbinden und aktiv belohnen.

Dirk Nagelschmidt tritt bei der Bürgermeisterwahl am 13. September gegen den CDU-Kandidaten Jochen Weiler an.

www.buergermeister-fuer-heimbach.de