Einbrüche in Kirchen

Eingebrochen wurde dabei in folgende Kirchen:

03.07.20, 8.30 Uhr bis 06.07.20, 18 Uhr, St. Matthias, Sötenich

19.07.20, 11 bis 19 Uhr, St. Matthias, Reifferscheid

09.08.20, 10 bis 17 Uhr, Katholische Kirche Blankenheimerdorf

10.08.20, 9 bis 19 Uhr, St. Antonius, Dottel

13.08.20, 17 Uhr bis 14.08.20, 8.30 Uhr, St. Gangolfus, Ramscheid

15.08.20, 16.15 Uhr, St. Matthias Reifferscheid

20.09.20, 19 Uhr bis 21.09.20, 7 Uhr, Ahekapelle, Engelgau

21.09.20, 17 Uhr bis 23.09.20, 19.30 Uhr, Marienkapelle, Firmenich

Zumeist finden die Einbrüche am Wochenende statt.Die Polizei konnte außerdem ermittelt, dass im angrenzenden Rheinland-Pfalz in drei Kirchen und in die Kirche in Bad Bertrich eingebrochen wurde.

Wer Hinweise auf eventuelle Personen oder Fahrzeuge geben kann oder in den Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der sollte die Kriminalpolizei Euskirchen kontaktieren unter Tel.: 02251/799-730 oder 02251-799-0 sowie per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de