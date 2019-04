Mann an Anhängerkupplung gebunden

Dann sollen sie ihrem Opfer persönliche Gegenstände, Handy und Bargeld abgenommen und den Mann lebensgefährlich verletzt liegen gelassen haben, so die Staatsanwaltschaft gegenüber dem WDR. Die beiden Tatverdächtigen sitzen unter anderem wegen versuchten Totschlags und Freiheitsberaubung in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltwaltschaft Aachen weiter. Nur durch Zufall war das Opfer am ersten Aprilwochenende, 6./7. April, mit schwersten Verletzungen an der Urfttalsperre gefunden worden. Ansonsten wäre er vermutlich gestorben. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr und hat ausgesagt.