Abschied nach 35 Jahren im Kiosk

»Das ist sicherlich ein Abschied mit einer Träne im Auge«, konnte Blankenheims Bürgermeister Rolf Hartmann nachvollziehen, dass der Abschied für das Ehepaar Polak nicht einfach ist. Denn die beiden waren nicht einfach Pächter eines Kiosks, sondern gehören eigentlich »zum Inventar des Freilinger Sees«, wie Hartmann es scherzhaft ausdrückte. Tatsächlich können Marianne und Robert Polak auf stolze 35 Jahre zurück blicken. So lange haben sie das sicherlich teilweise auch sehr harte Saisongeschäft betrieben.

Toller Sommer

»Passend zum Abschied haben wir einen Sommer genießen dürfen, wie es ihn nicht oft hier am See gegeben hat«, schmunzelte Robert Polak. Der gebürtige Belgier übernahm mit seiner Frau 1983 die Pacht des Kiosks. »Vorher«, so Marianne Polak, »haben wir eine Gaststätte in Reetz gehabt, kannten uns also in der Gastronomie aus.«

Neue Pächter

Das trifft auch auf die neuen Pächter zu, die sich ebenfalls am Freilinger See bestens auskennen. Denn Karibe und Cetin Erdogan führen bereits seit Jahren das Restaurant auf dem benachbarten Campingplatz »Eifel Camp« und hatten bis Anfang August auch noch einen Gastronomiebetrieb im 7. Bezirk in Wien. Wer Cetin Erdogan sprechen hört, der erkennt gleich an der Klangfarbe seiner Stimme, dass er in Österreich aufgewachsen ist. »Ich führe zwar den gleichen Nachnamen wie der türkische Staatspräsident«, schmunzelt der neue Pächter, »ich selbst bin aber Kurde.«

Die Sache mit den Schwänen

Zurück zum Ehepaar Polak, das nach einem blendenden Start in den 90er Jahren so manchen verregneten Sommer überstehen musste. Und da war auch noch die Sache mit den beiden Schwänen Charly und Mathilde. Die gehörten ihr und mussten eines Tages weg, weil sie wohl Badegäste angegangen hatten. »Das haben sie aber nur gemacht, wenn Nachwuchs da war«, so Marianne Polak. Die Gemeinde habe ihr aber nie gesagt, wohin sie die Schwäne gebracht habe. »Wir haben uns immer über unsere Gäste gefreut, die fast alle sehr freundlich waren«, zeigte sich das Ehepaar zum Abschied dankbar.

Neues Konzept am Freilinger See