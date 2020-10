Bahnsteig wird für die Bördebahn reaktiviert

An die Kürbisse, fertig, los!

Mayen. Alternativ-Programm der »MY-Gemeinschaft« zu Halloween: Kürbisschnitzen ist angesagt. Die Botschaft an alle Kinder und Jugendliche: »Holt Euch am Samstag, 24. Oktober, Euren Kürbis am Brückentor in Mayen in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ab, bringt ihn nach Hause und fangt an".