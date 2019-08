Brandstiftung und Sachbeschädigung in Schulgebäude

Säubrennerkirmes 2019 - Samstag

Wittlich. Am heutigen Samstag, 17. August, ist die 70. Wittlicher Säubrennerkirmes gut besucht.Am Samstag ist die Kirmes in Wittlich voll mit Einheimischen und Gästen aus der ganzen Welt. An diesem Tag gibt es einen großen Umzug, der das Einholen der ersten Schweine begleitet. Angekommen am historischen Marktplatz wird vom Stadtschreiber das…