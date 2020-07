Schwerer Verkehrsunfall an der Bullayer Brücke

Bullay. Ein Motorradfahrer ist am donnerstagmittag, 23. Juli, bei einem Unfall an der Bullayer Brücke schwer verletzt worden.Ein ortsunkundiger Pkw-Fahrer wollte von der Brücke nach links auf die B 53 in Richtung Zell abbiegen. Hierbei übersah er, so die Polizei, einen bevorrechtigten Motorradfahrer, der aus Richtung Alf kommend beabsichtigte, nach links auf die Brücke…

weiterlesen