Alte Mülheimer Hausnamen werden bewahrt

Mülheim. Zwei Jahrzehnte hindurch gab es in Mülheim die »Dechant-Schelauske-Straße«. Nur keiner im 550-Seelen-Dorf nannte sie auch so. Im Ort heißt diese Straße schlicht und einfach »Tieffgahs«. Diese speziellen Eigennamen beziehen sich aber längst nicht nur auf Straßen, sondern auch die Häuser werden speziell benannt - »Halefe«, »Pittesch« oder »Kömmens« sind da nur einige Beispiele. »Ich kenne noch einige dieser Hausnamen«, sagt Ortsvorsteher Rainer Reetz, »aber auch ich weiß nicht bei allen, woher der Name kommt.« Und er befürchtete, dass die alten Hausnamen irgendwann einmal in Vergessenheit geraten könnten.