schweigenbrechen - Reichelt beteiligt sich an Fotoaktion

buy term paper line Business Continuity Plan Format 2014 is odysseus a hero or not financial research paper „Sehr gerne hätte ich an einer Jubiläumsveranstaltung des Runden Tisches gegen Häusliche Gewalt in Euskirchen teilgenommen, um so meinen Respekt vor den Opfern häuslicher Gewalt zu zeigen“, sagt Bürgermeister Sacha Reichelt. „Aber da dies in diesem Jahr nicht möglich ist, war es für mich eine Selbstverständlichkeit, mich an der kreisweiten Fotoaktion zu beteiligen“.

#schweigenbrechen

cause and effect essay on rising gas pric Help Writing Papers who will do my essay apprendre rdiger une dissertation Die Fotos aller Teilnehmer an der Aktion werden alle zusammen am 25. November auf den Social Media-Kanälen des Kreises und der Frauenberatungsstelle mit dem Hashtag #schweigenbrechen veröffentlicht. Noch lieber wäre es dem Bürgermeister allerdings, wenn es gar keinen Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt in Euskirchen geben müsste. „Aber hier sprechen die Zahlen leider eine sehr deutliche Sprache“ so Reichelt. „Wir wissen mittlerweile, dass gerade die Corona-Krise zu einem weiteren Anstieg geführt hat. Es ist eine Tatsache, dass ausgerechnet das eigene Zuhause für Frauen der gefährlichste Ort sein kann und wir wissen durch die aktuelle Dunkelfeldstudie des Landes auch, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, da viele Opfer die Straftaten nicht anzeigen“. Umso wichtiger sei es, mit dem Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt eine gute Infrastruktur an niedrigschwelligen und wirksamen Hilfsangeboten vorzuhalten. Den Kreis Euskirchen sehe er durch das vernetzte Arbeiten aller Akteure auf einem guten Weg.

Essay Writing On Pollution online from us because our writers ensure that whatever essay work leave their desks guarantee high benefits to the clients for the smallest Wer die Aktion unterstützen möchten, kann sich mit dem Aktionsschild fotografieren lassen und das Bild bei der Frauenberatungsstelle einreichen. Weitere Infos zu der Aktion sind zu finden unter www.hilfetelefon.de. Für Rückfragen steht Frau Ellen Mende von der Frauenberatungsstelle Euskirchen, Frauen helfen Frauen e.V., unter Telefon 02251 75140, zur Verfügung.