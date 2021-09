Überfall auf Geschäft: Bewaffneter Täter gibt Schuss ab

24 Corona-Fälle im Monschauer Land

Altkreis Monschau. Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe von Stadt und StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Seit Ende Februar 2020 wurden insgesamt 28.883 nachgewiesen Infizierte gezählt. Das sind gegenüber der Meldung von Montag, 30. August, 83 Fälle mehr. Aktuell sind 1018 Menschen nachgewiesen infiziert. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:Kommune offen GesamtAachen 466 12505Alsdorf 86 2681Baesweiler 95 1685Eschweiler 103 2934Herzogenrath 66 2266Monschau 7 432Roetgen 6 361Simmerath 11 628Stolberg 140 3306Würselen 37 2084Nicht zugeordnet 1 1Gesamt 1018 28883 Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 595. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist heute für die StädteRegion Aachen eine Inzidenz von 85 aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes liegt bei 120. Weitere Informationen findet man auf dem Dashboard des RKI unter https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/ Impfzentrum: Neue Öffnungszeiten ab 6. September Im Impfzentrum am Tivoli sind Impfungen ohne Termin möglich. Das Impfzentrum ist täglich (auch am Wochenende) von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Ab dem 6. September werden die Öffnungszeiten reduziert. Wochentags öffnet das Impfzentrum dann von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags kann man sich von 10:30 Uhr bis 20 Uhr impfen lassen. Impfwillige ohne Termin werden bis 19 Uhr angenommen. Wer lieber einen Termin buchen möchte, kann das weiterhin online über www.116117.de sowie telefonisch über die zentrale Rufnummer 116 117 oder die zusätzliche Rufnummer (0800) 116 117 01 machen. Es gilt die freie Wahl des Impfzentrums in NRW.

