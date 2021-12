Gemeinsame Filiale für die Bevölkerung

Die wurde nun in einem Nebengebäude von Möbel Brucker in Kall eröffnet. Dort bieten - friedlich nebeneinander - sowohl die VR-Bank Nordeifel als auch die Kreissparkasse Euskirchen den gleichen Service an wie ihn die Kunden aus den ursprünglichen Filialen in Kall kennen, die beide durch die Flutkatastrophe erheblich beschädigt wurden.

Gemeinsam!

Auf das Wort »gemeinsam« legten sowohl Mark Heiter, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Nordeifel, als auch Udo Becker, Vorstandsvorsitzender der KSK Euskirchen, sehr großen Wert. Er wolle zwar nicht zu pathetisch werden, so Mark Heiter bei der Eröffnung, aber man könne bei der Einrichtung der gemeinsamen Filiale von »einem neuen Zeitalter« sprechen. »Wir haben den Wettbewerbsgedanken ganz weit hinten angestellt«, betonten Udo Becker und Mark Heiter. Stattdessen habe man gemeinsam Verantwortung übernommen, um den Menschen vor Ort nach der Katastrophe schnell und effektiv zu helfen.

Zusammenarbeit

So habe man sich bereits seit einiger Zeit darauf verständigt, dass die Kunden die Geldautomaten beider Geldinstitute gegenseitig und kostenfrei für Auszahlungen nutzen können. Das gilt in den betroffenen Flutgebieten, also neben Kall zum Beispiel auch in Schleiden oder Gemünd. Übrigens: Die Geldautomaten im Kernort von Kall bleiben nach wie vor bestehen. Weiterer Schritt in der Zusammenarbeit ist nun die gemeinsame Filiale in Kall.

Dank an Möbel Brucker

Dort finden die Kunden seit dem 1. Dezember von jedem Kreditinstitut jeweils einen Geldautomaten, für Kunden der KSK ein SB-Terminal und für Kunden der VR-Bank einen Kontoauszugsdrucker. Daneben gibt es drei weitere Räume, die von den Banken wechselseitig für Kundengespräche genutzt werden können. Nicht nur Mark Heiter und Udo Becker, sondern auch der Kaller Bürgermeister Hermann-Josef Esser bedankten sich vor allen Dingen bei Andreas Brucker und dessen Familie dafür, dass Möbel Brucker die Räumlichkeiten für die gemeinsame Filiale unkompliziert zur Verfügung stellte. »Nicht nur die Kaller Bevölkerung ist froh über diese neue, sehr wichtige Anlaufstelle«, wies Hermann-Josef Esser auf den Andrang vor der »Mobilen Filiale« der KSK hin, die sich ebenfalls vor Möbel Brucker befunden hatte. Sie kehre jetzt wieder zur Sparkasse Köln/Bonn zurück, so Udo Becker.

Erheblicher Aufwand

Über die Investitionssumme in die gemeinsame Filiale wollten sich beide Seiten nicht äußern, ließen aber keinen Zweifel daran, dass »der Aufwand für die Übergangsgeschäftsstelle erheblich war«, so Becker und Heiter. Der Aufwand sei jedoch absolut gerechtfertigt, denn diese Anlaufstelle sei für die Menschen in der Region enorm wichtig. Fest steht, dass die gemeinsame Filiale für Wochen und Monate Bestand haben wird. Das KSK-BeratungsCenter in der Kaller Bahnhofsstraße wird zwar wieder eröffnet - aufgrund der starken Schäden aber wohl nicht vor Ende 2022. Die VR-Bank Nordeifel wird eine neue Filiale im Gewerbegebiet Kall nahe des Kreisverkehrs an der L 206 bauen. Zudem verriet Mark Heiter, dass in den nächsten Wochen die Filiale der VR-Bank in Gemünd geschlossen wird, um wichtige Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Heiter: »Der Keller gleicht momentan einer Pilzzucht.«

Die neue gemeinsame Filiale in Kall ist ab sofort montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet, donnerstags zusätzlich bis 18 Uhr. Der SB-Bereich ist täglich von 6 bis 21 Uhr zugänglich.