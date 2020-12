Tierpate werden und helfen

Assignment Help Experts offer Online Assignment Help and Dissertation Using Secondary Researchs in Australia and US. Paper will be written by US and Australian Experts. »Unser Ziel ist es, die bei uns lebenden Tiere möglichst schnell wieder in ein neues Zuhause zu vermitteln. Denn so viel Mühe wir uns auch geben, ein Zuhause ist durch nichts zu ersetzen«, so Michaela Kratz, Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins Kall und Umgebung.

Gäste, die länger bleiben

Leider gebe es aber immer wieder Gäste, die länger bleiben, manchmal sogar viel länger. Das könne ganz unterschiedliche Gründe haben. Es handelt sich etwa um Tiere, die nicht einfach im Umgang sind und denen noch ein wenig Zeit zur weiteren Entwicklung eingeräumt werden muss. Manchmal sind auch Tiere betroffen, die schlichtweg die falsche Rasse oder das falsche Aussehen haben. Und nicht zuletzt handelt es sich häufig um alte oder kranke Tiere, die zudem teure Medikamente benötigen.

Patentier selbst aussuchen

Michaela Kratz: »Insbesondere für solche Vierbeiner suchen wir Paten. Nette Menschen, die uns bei der Finanzierung unserer Dauergäste unterstützen, aber auch symbolisch für ein bestimmtes Tier da und mit ihm verbunden sind.« Interessenten können sich ihr Patentier selbst aussuchen. Unter www.tsv-kall.de findet man alle Tiere, die im Tierheim Kall in der Vermittlung sind. Eine Beratung oder Empfehlung wird gerne angeboten. Als Tierpate erhält man eine Urkunde mit Foto des Patentieres. Grundsätzlich besteht auch nach Absprache die Möglichkeit, das Patentier im Tierheim zu besuchen und näher kennenzulernen.

Kontakt

Die Patenschaft ist jederzeit kündbar. Bei Interesse kann man Kontakt unter 02441/778664 oder 0151/22649332 sowie per Email mail@tsv-kall.de aufnehmen. Den Patenschaftsantrag findet man unter www.tsv-kall.de