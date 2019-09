Zu Gast auf Gut Neuwerk

Das Areal ist sechs Hektar groß, es gibt einen See, einen Bachlauf, zwei Esel, neun Katzen, sieben Schafe, zwei Gänse »und hoffentlich auch bald einige Hühner«, schmunzelt Sara Niedrig. Sie ist mit ihrem Mann Michael sowie den beiden Kindern Max und Romy auf Gut Neuwerk heimisch geworden. Seit Mai bewohnt die Familie einen großen Teil des über 250 Jahre alten Anwesens, auf dem der Römerkanal unter anderem Teil einer Hauswand ist.

Sofort verliebt

Längst schreckt man bei der Gartenarbeit nicht mehr vor kleinen Spinnen zurück, sondern genießt das Leben in und mit der Natur. »Das ist es schließlich, was wir gesucht haben«, sagt Michael Niedrig. Gesunde Luft, eine natürliche Umgebung - mit dem Gut im Rosental wurde man recht schnell fündig. »Es war das zweite Objekt, das wir besichtigten. Wir haben uns sofort verliebt«, so Sara Niedrig. Und das Objekt beflügelte gleich die Phantasie, was man dort nicht alles umsetzen könnte. Einige dieser Visionen haben Sara und Michael Niedrig bereits umgesetzt.

Feriendomizile und ein Festsaal

Im ehemaligen Atelier eines Künstlers und im alten Haus des Verwalters entstanden nach behutsamer Restaurierung Feriendomizile mit viel urigem Charme, die bei »airbnb« angeboten werden. »Wir hatten eigentlich mit Gästen aus den umliegenden Städten gerechnet«, schmunzelt Michael Niedrig, »tatsächlich kommen die Menschen aus der ganzen Welt, selbst aus Kalifornien haben wir Gäste beherbergt.« Auch den Festsaal richtete man her. »Der ist etwa für Hochzeiten eine tolle Location, die man auch dafür mieten kann«, so Sara Niedrig. Man stelle aber nur den Raum zur Verfügung. »Wir betreiben kein Event-Management und wollen die Vermietungen daher auch auf maximal 10 Veranstaltungen im Jahr beschränken«, so Michael Niedrig.

Weitere Pläne

Weitere Pläne gibt es reichlich: Die Anlage eines Permakulturgartens und einer Streuobstwiese sind da ebenso vorgesehen wie die Nutzung von erneuerbaren Energien - ganz so, wie es einst an diesem Ort schon einmal praktiziert wurde. Begeistert ist das Paar bislang von der Eifeler Bevölkerung. Man habe viele liebenswerte und hilfsbereite Menschen kennengelernt. Das dürfte auch an der offenen Art des Ehepaars liegen. Kontakte hat man unter anderem auch zu der Nordeifel Tourismus GmbH oder BEA (Business-Eifel-Aktiv) geknüpft.

Zur Person