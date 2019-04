Am Mechernicher Rathaus rockt es

Den wird es am Samstag, 25. Mai, ab 17.15 Uhr für rund eine halbe Stunde auf großer Bühne hinter dem Mechernicher Rathaus geben. Dort findet an diesem Tag die zweite Auflage von »Rock am Rathaus« statt. Diese Veranstaltung wird wieder vom Verein »Mechernicher Sommer GbR« organisiert, hinter dem der Stadtmarketingverein »Mechernich aktiv« mit Petra Himmrich und Margret Eich an der Spitze sowie Heinz »Addi« Sechtem als Privatperson stehen. Unterstützt werden sie von Michael Sander, Dirk Gemünd und Reinhold Kijewski.

Roxxbusters, SISSI-A Creedence Revived, Die Toten Ärzte

Beim musikalischen Part hat man sich wieder die Hilfe des Profi-Musikers Rainer Peters gesichert. Der hat in der Bigband der Bundeswehr gespielt und ist selbst Mitglied der Gruppe »Roxxbusters«. Rainer Peters verriet: »Es wird rockig.« Dazu trägt nicht alleine seine eigene Band bei. Roxxbusters werden Rockmusik der 70er-/80er-Jahre spielen. Man könne sich auf die Hits von Queen, Foreigner oder Manfred Mann‘s Earth Band freuen, nannte Rainer Peters nur einige Beispiele. Frontmann Hagen Rothe gilt dabei in der Musikbranche als Ausnahmetalent und trat schon mit dem Aerosmith-Gitarristen Joe Perry und seiner Band auf und tourte mit durch Amerika.

Krankenschwestern willkommen

Richtig prominent ist auch die Band »Die Toten Ärzte«, die Musik von den Toten Hosen und Ärzten spielen wird. »Die treten«, verriet »Addi« Sechtem, »beim Hafenfest in Hamburg vor einigen tausend Fans auf.« Dritte Band im Bunde ist »SISSI-A Creedence Revived«. Sie bietet den legendären Sound von Creedance Clearwarter Revival. Margret Eich, Vorsitzende von »Mechernich aktiv«, verriet zudem, dass es sich lohnt, im Outfit einer Krankenschwester zu erscheinen. In Anlehnung an den Song »Zehn kleine Jägermeister« gibt es nämlich einen Stand mit dem gleichnamigen Getränk und die Krankenschwestern erhalten als Lohn eine Getränke-Freikarte.

Tickets

Der Eintritt beträgt 18 Euro im Vorverkauf und 23 Euro an der Abendkasse. Karten gibt es bei: Hobbylädchen Eich, Optic Himmrich, Lädchen in der Gleispassage (alle drei Mechernich), TUI-Reisecenter Vossen (Kall), Schuhmode Hemp (Rheinbach).

Doppeljubiläum