Jecke TÃ¶n fÃ¼r die Hilfsgruppe Eifel

Bei dem Mechernicher Unternehmer und Eventmanager Claus Helfen ist der Familienname Programm. Denn helfen will der frühere Eigentümer des Edeka-Marktes in Zülpich, der dort zahlreiche Organisationen wie Lebenshilfe HPZ und Rotes Kreuz gefördert hat, diesmal Hilfsgruppe Eifel für tumor- und leukämiekranke Kinder. Für Karnevalssamstag hat er die Aufzeichnung eines närrischen Streams „Fastelovend zo Huus" mit bekannten Karnevalisten aus der Domstadt Köln und Umgebung organisiert, der am Karnevalssonntag per Internet zu empfangen ist.

Spendenaufruf

„Der Stream ist zwar kostenlos, wird aber mit einem Spendenaufruf zugunsten der Hilfsgruppe Eifel unterlegt", kündigte Helfen an. Ursprünglich hatte Helfen den Stream im Zülpicher Forum aufzeichnen wollen, bekam dafür aber keine Genehmigung. Freunde vermittelten eine andere Location im benachbarten Rhein-Erft-Kreis, die Festhalle Hürth-Gleuel. Im Programm der Aufzeichnung, die am Karnevalssamstag, 13. Februar, stattfinden wird, sind unter anderem Auftritte vorgesehen von Jupp Menth („Der kölsche Schutzmann"), Jörg Paul (JP) Weber, dem Büttenredner Martin Schopps, dem „kölsche Jung" Stefan Dahm, dem Bauchredner Peter Kerscher, dem Kölsch-Urgestein King Size Dick und der Band „De Boore".

Typisierung für junge Mutter

Moderiert wird die virtuelle Sitzung von Heinz-Gert „Bärchen" Sester, einer, so Claus Helfen, „durch und durch karnevalistischen Seele". Wie die Hilfsgruppe Eifel, so ist auch Sester ein engagierter Kämpfer gegen Leukämie und großer Unterstützer der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS). Wenige Tage vor Weihnachten 2016 organisierte er in Liblar eine große Typisierungsaktion für eine an Leukämie erkrankte junge Mutter aus dem Rhein-Erft-Kreis. Dem närrischen Stream am Karnevalssonntag vorangestellt wird ein Intro über die Arbeit der Hilfsgruppe Eifel, auch die Spendenkonten werden eingeblendet,so die Auskunft von Reiner Züll von der Hilfsgruppe Eifel. „Ich freue mich nicht nur, weil wir etwas Kreatives und Unterhaltsames auf die Beine stellen", so Helfen, „wir spielen auch ohne Kommerz-Hintergedanken Geld für herzergreifende Schicksale von Kindern und ihren Familien ein…"

Festhalle bereitgestellt

Es gebe aktuell viele Schicksale und Nöte aufgrund von Corona – auch bei sozial-karitativen Organisationen wie der Hilfsgruppe Eifel, sagte Claus Helfen. In der Stadt Hürth und in Person des dort amtierenden Bürgermeisters Dirk Breuer fand Helfen schließlich Unterstützung und in Gleuel eine von den „Funken Rot-Weiß Hürth-Gleuel“ bewirtschaftete Festhalle. Bei der Beantragung der Genehmigung leisteten die rot-weißen Funken, zu denen Claus Helfen schon seit 20 Jahren eine Freundschaft pflegt, wertvolle Hilfe. Weitere Unterstützung bei der Aufzeichnung des Streamings erfährt Helfen durch die Tanzpaare der Gesellschaften Große Knappsacker, Hürther Husaren Corps 2012, EKG Efferen, Große Gleueler und der Prinzengarden Rot-Weiß Hürth und Blau-Weiß Gleuel.

Besonders erfreut ist Claus Helfen darüber, dass Bürgermeister Dirk Breuer die Schirmherrschaft über die Benefizaktion übernommen hat. „Ich bin Ihnen von Herzen dankbar, dass Sie das Streaming als Stadt und Bürgermeister unterstützen. Seien Sie gewiss, dass wir alles unternehmen werden, um durch einen vor- und umsichtigen Ablauf Corona keine Chance zu geben, sondern der guten Sache“, hat sich Helfen beim Hürther Bürgermeister und beim Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises bedankt.

Kostenloser Stream

Der kostenlose Stream „Fastelovend zo Huus“ am Karnevalssonntag, 14. Februar, ist zu empfangen ab 17 Uhr und zwar unter den Internet-Adressen www.helfen-event-management.de oder facebook.com/helfeneventmanagement. Willi Greuel, Vorsitzender der Hilfsgruppe Eifel aus Mechernich-Lückerath, ist begeistert von der Idee und des Engagements des Mechernicher Karnevalisten und Unternehmers Claus Helfen. Er sei dem Bürgermeister der Stadt Hürth und dem Gesundheitssamt des Rhein-Erft-Kreises ausgesprochen dankbar, dass sie der Benefiz-Aktion zugestimmt hätten.