Einbrecher lassen Edelmetalle und 20 GetrÃ¤nkekisten mitgehen

Einbrecher lassen Edelmetalle und 20 Getränkekisten mitgehen

Mit Kleintransporter die Beute abtransportiert

Weilerswist. Bei einem Einbruch in ein Firmengelände an der Nikolaus-A.-Otto-Straße in Weilerswist erbeuteten Diebe in der Nacht zum Dienstag, 26. Januar, Edelmetall und mehrere gefüllte Getränkekisten. Zudem zapften sie den Dieseltank eines Lkw leer.