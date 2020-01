„Leuchtende Gärten“ 2020 erstmals im Seepark

„Der Seepark bietet neue, faszinierende Möglichkeiten für die »Leuchtenden Gärten«. Die Besucher dürfen sich auf eine vollkommen neue Ausstellung freuen“, verspricht Christoph M. Hartmann, Geschäftsführer der Seepark Zülpich gGmbH. Unter anderem soll im Bereich des Eventstrandes ein so genanntes Hydroschild installiert werden. Dabei handelt es sich um eine Wasserleinwand, die durch faszinierende Licht- und Videoprojektionen erstrahlen wird.

Sanierungsarbeiten am bisherigen Standort

Bestärkt wurden die Beteiligten in ihrer Entscheidung durch die Tatsache, dass im Park am Wallgraben zurzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten an der historischen Stadtmauer laufen. Dass diese Maßnahme bis zum Beginn der „Leuchtenden Gärten“ abgeschlossen sein wird, gilt eher als ungewiss. Auch die Parkplatzsuche dürfte damit einfacher werden. Denn während es bislang an den besucherstarken Tagen mitunter schwierig wurde, einen Parkplatz in der Zülpicher Innenstadt zu ergattern, stehen am Wassersportsee genügend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Flying Fox bei Nacht

Ein weiteres Highlight für die „Leuchtenden Gärten“ im Seepark: Während der zweiwöchigen Veranstaltung von Freitag, 18. September bis Sonntag, 4. Oktober soll auch an mehreren Terminen „Flying Fox bei Nacht“ angeboten werden. „Schon beim »Strandleuchten« wurde die Gelegengeit, unseren Kletter- und Seilrutschenpark in künstlichem Licht zu durchlaufen, sehr gut angenommen. Deshalb erhoffen wir uns davon auch für die »Leuchtenden Gärten« eine weitere Attraktivitätssteigerung“, so Hartmann.

Übrigens: Für Inhaber einer Dauerkarte für den Seepark Zülpich ist der Eintritt zu den „Leuchtenden Gärten Zülpich - mit Energie von e-regio“ deutlich günstiger. Der Verkauf der Dauerkarte für die Saison 2020 zum bis zu 30 Prozent günstigeren Vorverkaufspreis läuft noch bis zum 17. Januar.

Weitere Infos: www.seepark-zuelpich.de