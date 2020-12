Seepark ZÃ¼lpich: "Corona erfolgreich getrotzt"

Writing Paper And Envelope Sets and theses thesis and phd thesis professionally proofread and editing service from the besides of returning customers. The expected to save. Finish your project for me, for all levels: we promise you can do your you 100% guaranteed. Free guide. Give phd thesis editing services and save your school or best dissertation. Research and graduate level. Money-Back guaranteed Als im Frühjahr 2020 die neue Saison im Seepark Zülpich begann, sprach noch niemand

von Corona. Dann kam die Pandemie mit voller Wucht, und der Seepark musste

während des Lockdowns im Frühjahr sieben Wochen lang geschlossen bleiben.

Die Saisoneröffnung im April konnte ebensowenig stattfinden wie in den folgenden

Wochen und Monaten weitere beliebte Veranstaltungen, beispielsweise die „Garden

Classics“, das Hüpfburgenfestival „Jump im Park“ und das „WasserFEST“.

Nun neigt sich die Saison dem Ende entgegen und es war – trotz Corona – eine sehr

erfolgreiche. Tatsächlich haben alles in allem dieses Jahr rund 120.000 Menschen

den Seepark Zülpich besucht. Das sind zwar etwa zehn Prozent weniger als im Jahr

2019, berücksichtigt man jedoch den langen Zeitraum der Schließung, so ist die

durchschnittliche, tägliche Besucherzahl sogar leicht gestiegen – von 370 auf 380.

„Das ist wirklich ein tolles Ergebnis, das unter den gegebenen Umständen nicht

unbedingt zu erwarten war“, sagt Christoph M. Hartmann, Geschäftsführer der Seepark

Zülpich gGmbH.

Allein während der nordrhein-westfälischen Sommerferien haben dieses Jahr fast

Allein während der nordrhein-westfälischen Sommerferien haben dieses Jahr fast

40.000 Menschen den Seepark besucht - drei Viertel davon waren Tagesgäste. Insgesamt

ist die Zahl der Tagesgäste in 2020 um rund sieben Prozent gestiegen. „Gerade

während der Badesaison gab es unzählige Anfragen, und viele Menschen haben

den Seepark und unsere schöne Römerstadt in diesem Jahr zum ersten Mal besucht“,

so Bürgermeister Ulf Hürtgen, Aufsichtsratsvorsitzender der Seepark Zülpich

gGmbH. „Der Seepark konnte hier sicherlich davon profitieren, dass viele nicht in

den Urlaub gefahren sind.“

Sehr erfolgreich waren aber auch die wenigen Veranstaltungen, deren Durchführung

unter Corona-Bedingungen möglich war. Beispielsweise die „Leuchtenden Gärten –

mit Energie von e-regio“, die erstmals nicht im Park am Wallgraben, sondern direkt

am Seepark stattfanden! Rund 19.750 Besucherinnen und Besucher wurden während

des 17-tägigen Lichtspektakels des renommierten Lichtkünstlers Wolfang

Flammersfeld gezählt – so viele wie nie zuvor. Ein voller Erfolg war auch die nach

dem Ende des Lockdowns im Frühjahr ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe

»Strandkultur«. Insgesamt 15 Mal wurde zwischen Mai und August am Freitagabend

Live-Musik im Seepark geboten. Dabei ging es jedoch weniger um hohe Besucherzahlen,

sondern vielmehr darum, den Menschen in dieser Zeit ein Stück Normalität

zurückzugeben. „Für diese Idee haben wir viel Lob erhalten – von Besuchern und den

auftretenden Künstlern“, berichtet Seepark-Geschäftsführer Hartmann. Nicht zuletzt

deshalb soll die »Strandkultur« auch im kommenden Jahr in loser Folge fortgesetzt

werden.



Auch wenn die Planungen der neuen Seepark-Saison zum jetzigen Zeitpunkt

coronabedingt noch mit einigen Fragezeichen versehen sind, laufen diese natürlich

bereits auf Hochtouren. „Wir tun alles dafür, damit sich unsere Gäste sicher fühlen

und sie auch 2021 wieder den Urlaub vor der Haustür an der Zülpicher Riviera

unbeschwert genießen können“, so Christoph M. Hartmann.



Zur neuen Saison wird sich außerdem die Römerbastion in neuer Pracht präsentieren.

Sie wird zurzeit modernisiert und im neuen Jahr dank eines neuen Pflanzkonzeptes

ein ganzjährig stimmiges und insektenfreundliches Gesamtbild bieten. Nicht zuletzt

soll bis zur Saisoneröffnung auch das LEADER-Projekt HEART, ein Herzgarten

auf dem Seeplateau, fertig sein. Dort finden die Seepark-Gäste dann einen Ort der

Stille und Barmherzigkeit.



Noch bis zum 15. Januar 2021 läuft der Verkauf der Dauerkarte für die Saison

2021 zum bis zu 30 Prozent günstigeren Vorverkaufspreis. Weitere Infos: www.seepark-zuelpich.de