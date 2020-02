Darlehen für das Gemeinschaftsklinikum

Gladiators Trier empfangen MLP Academics Heidelberg

Trier. Vierter (Trier) gegen Fünfter (Heidelberg): Die RÖMERSTROM Gladiators empfangen am Sonntag, 9. Februar, in der Arena Trier die MLP Academics.Nach dem überzeugenden Sieg in Tübingen am Mittwochabend (74:94) geht es für die Gladiators Trier rasch weiter, in der BARMER 2. Basketball Bundesliga: Am 25. Spieltag empfangen die Trierer die MLP Academics Heidelberg. Nach der Niederlage im…