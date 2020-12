GroÃŸbrand in Polch

how to write a statement check phd thesis on diabetes ideas for a persuasive speech Um 8.53 Uhr ertönten in Polch und Mertloch die Sirenen. Die Meldung der Leitstelle Koblenz war ein Gebäudebrand mit Menschenrettung im Industriegebiet Polch. Von weitem war bereits eine große Rauchsäule zu sehen. Vor Ort wurde sofort festgestellt, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Die Flammen schlugen bereits durch das Dach. Durch den Innenangriff eines Trupps und den Außenangriff über die Drehleiter, konnte das Feuer binnen kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Um 9.20 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Im Nachgang wurde mit der Wärmebildkamera der Brandort noch auf Glutnester kontrolliert. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Polch und Mertloch und der Führungsdienst der VG Maifeld mit insgesamt 21 Kräften, sowie die Polizei, der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber.

Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Mayen ergaben, dass an einer Maschine ein technischer Defekt aufgetreten sein dürfte. Dieser führte zu einer Verpuffung und in der Folge zu einem Brand, der auf das Hallendach übergriff. Durch Angestellte konnte der Brand am Boden gelöscht werden. Die Brandbekämpfung am Hallendach erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr. Ein Mitarbeiter der Firma wurde mit Verdacht auf eine Rauchintoxikation und Verbrennungen im Gesicht in eine Spezialklinik eingeliefert. An der Maschine und am Gebäude entstand ein hoher Sachschaden.

Fotos: privat/FFW VG Maifeld