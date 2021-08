3. Food & Beer Festival und verkaufsoffen

Zeltbrand löst Feuerwehreinsatz in Veldenz aus

Kreis Bernkastel-Wittlich. Am 5. August kam es in Veldenz zu einem Feuer, ausgelöst durch ein Zelt, das in Brand geriet.In den frühen Morgenstunden des 05.08.2021 kam es in der Ortslage Veldenz, in einem Gartengrundstück, zum Brand eines Zeltes. Nach ersten Erkenntnissen soll ein im Zelt benutzter Metallofen ursächlich für den Brand gewesen sein. Personen wurden keine…