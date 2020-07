Auftakt in eine neue Ära

Allerdings sorgte Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes Rheinland, in der vergangenen Woche für verhaltenen Optimismus in Sachen Aufnahme des Spielbetriebs. Im Frühherbst könnte es wohl los gehen. Vor diesem Hintergrund war der Zeitpunkt des Trainingsauftakts beim Rheinlandligisten logisch. Mit Coach Tobias Uhrmacher und seinem Co-Trainer Matthias Tutas starten die Schwarz-Weißen in eine neue Ära. Das junge Trainergespann tritt die Nachfolge von Thomas Reuter an, der das Schiff TuS Mayen in den vergangenen Jahren erfolgreich lenkte.

Das erste Testspiel wollen die Mayener nach derzeitigen Planungen am Dienstag, 21. Juli, 20 Uhr, im Rahmen eines Vorbereitungsturniers in Ettringen absolvieren.

Foto: Walz

www.facebook.com/TuSMayen/