Der Wochenspiegel verteilt wieder Wecken

Mayen. St. Martinsaktion unserer Zeitung am Freitag, 15. November, in der GöbelstraßeBevor am Freitag, 15. November, der Martinszug durch die Mayener Straßen zieht, lohnt sich ein Abstecher zur Geschäftsstelle des WochenSpiegel (Göbelstraße). Denn hier werden ab 16 Uhr wieder 1.000 leckere und frisch gebackene "Meerdesditze" an die…