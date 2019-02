Einbrecherbande festgenommen

Die vier Männer - 28, 36, 38 und 41 Jahre alt - werden beschuldigt, bei mehr als 20 Wohnungseinbrüchen in Rheinland-Pfalz sowie in einigen hessischen Städten Beute im Wert von mehr als hunderttausend Euro gemacht zu haben. Nachdem die Verdächtigen im Januar nach einem Wohnungseinbruch in Rheinland-Pfalz mit einem in Köln zugelassenen Fahrzeug geblitzt worden waren, seien, so die Polizei, die weiteren Ermittlungen intensiviert worden. Zahlreiche seit Dezember 2018 verübte Einbrüche hätten schlussendlich geklärt und der Tätergruppe zugerechnet werden können.

Gemeinsame Ermittlungen der Kriminalpolizei Mayen und des Polizeipräsidiums Köln führten in der Folge auch zu Tatklärungen von mehreren Einbrüchen im Dienstgebiet der Kriminalinspektion Mayen. Unter anderem könnten der Bande Taten in Polch, Kerben, Gappenach, Münstermaifeld sowie in Kehrig zugeordnet werden. Die Tatverdächtigen sitzen derzeit in Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.

Themenfoto: Fotolia