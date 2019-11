Bereits im fünften Jahr organisiert die »MY-Gemeinschaft« wir Weihnachtsmarkt mit einem attraktiven und umfangreichen Angebot an weihnachtlichen Produkten, regionalen Leckereien und Getränken.

Von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 22. Dezember erwartet die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches, weihnachtliches Programm auf der Weihnachtsbühne und viele Aktionen, wie zum Beispiel unser Advent-Open-Air-Kino, die Euro Repar Biathlon Tour und die Weihnachtsverlosung »Einkaufen und Gewinnen«, bei der es in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem »Autohaus Scherer« und dem WochenSpiegel einen nagelneuen »VW Up!« zu gewinnen gibt.

Am zweiten, dritten und vierten Advent finden die Auslosungen auf der Bühne statt. Bis kurz vor der Hauptziehung am vierten Advent, 22. Dezember, haben alle die Chance, Lose käuflich für je einen Euro zu erwerben. Die Verkaufsstellen sind: Schwindenhammer, Buchhandlung Reuffel, Tabac Steffens am Markt, Aral-Tankstelle, MHT-Tankstelle bei Opel Sürth, ED-Tankstelle, WochenSpiegel und an den Glühweinständen am Weihnachtsmarkt. Außerdem gibt es weitere Verkaufsstellen in der Stadt und auf dem Weihnachtsmarkt. »Engel«, die in der ganzen Stadt zu finden sind, verkaufen ebenfalls die Gewinn-Lose.