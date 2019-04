Erstes »Food&Beer-Festival«

Defekte Heizung fordert zwei Verletzte

Burgen. Zwei Personen sind in der Nacht zum Freitag, 5. April, in einem Wohnhaus durch eine defekte Heizungsanlage verletzt worden.Eine aufmerksame Passantin nahm Hilferufe war und informierte per Notruf die Rettungskräfte. In den beiden Wohnungen des Gebäudes konnten die beiden Anwohner, so die Polizei, kaum ansprechbar und benommen angetroffen werden. Sie wurden in…