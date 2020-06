Gartenkonzert begeistert Bewohner

Hillesheim: KSK-Geldautomat wieder in Betrieb

Hillesheim. Neben dem zerstörten Geldaltomaten in der Kölner Straße steht nun ein Geldautomaten-Container für die Kunden bereit. Wenige Wochen, nachdem Unbekannte in Hillesheim den Geldautomaten der Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel sprengten (wir berichteten), kann man seit vergangenen Freitag wieder in der Kölner Straße Geld abheben. Der KSK Vulkaneifel ist es gelungen, als…