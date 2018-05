Hausfassade bei Heckenbrand beschädigt

Büchel. Am Sonntagnachmittag, 27. Mai, sind die Freiwilligen Feuerwehren aus Büchel und Ulmen zu einem Brand am Ortsrand von Büchel ausgerückt.Eine hohe Begrenzungshecke war in Brand geraten und stand voll in Flammen. Glücklicherweise war die Freiwillige Feuerwehr Büchel schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern, denn unmittelbar an die Hecke grenzt ein Wohnhaus an. Durch die…

weiterlesen