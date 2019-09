TuS-Trainer Patrick Baade "schmeißt hin"

Neue Kita "Weltenbummler" entsteht in der Kernstadt

Zülpich. Im August 2020 eröffnet in Zülpich die Kita »Weltenbummler«. Mit dem symbolischen Spatenstich hat jetzt der Bau begonnen.Mit der Kindertagesstätte »Weltenbummer« entsteht in unmittelbarer Nähe der Kita »Familienbande« eine weitere Einrichtung in Trägerschaft der gleichnamigen Elterninitiative. Mit dem symbolischen Spatenstich hat jetzt der Bau offiziell begonnen. Plat…