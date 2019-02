Wehrmann folgt auf Bertram

Als Gerd Bertram (64) nach dem Musikstück "My way" - gespielt vom Bläserquintett des Landespolizeiorchesters - ans Rednerpult trat, schwang "ein bisschen Wehmut" mit. Nach insgesamt 44 Jahren im Polizeidienst ist für ihn das Pensionsalter erreicht. Über Kruft, Remagen, Trier, Montabaur und Wittlich führte es den Mayener 2005 als Leiter der PD zurück in seine Heimatstadt. "Er hat seine PD mit großem Sachverstand, Herzblut und Hingabe geleitet", verteilte Polizeipräsident Karlheinz Maron ein großes Lob an den scheidenden PD-Leiter, der für die Polizeiinspektionen Mayen, Cochem, Bad Neuenahr, Remagen und Adenau sowie die Kriminalinspektion Mayen für rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich war. Bertram habe, so Maron, Ehrlichkeit, Haltung und Loyalität verkörpert. Er habe sich zudem immer als Teil des Teams begriffen, würdigte der Polizeipräsident die Mitarbeiterführung Bertrams. Für seinen Stellvertreter, Kriminaldirektor Thorsten Runkel, war er der "Fels in der Brandung, ein Leuchtturm und ein Vorbild".

Neuer PD-Leiter ist Manuel Wehrmann (48). "Ein Koblenzer Schängel folgt auf einen Mayener Jung", fasste es Mayens Oberbürgermeister Wolfgang Treis süffisant zusammen. Der Neue startete seine Begrüßung dann stilecht in "Kowelenzer Platt". Seit 1990 ist er im Polizeidienst. Unter anderem war er in Andernach, Mainz und Koblenz tätig. Zuletzt leitete er die Polizeiinspektion Koblenz 1 und zuvor war er Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und der Landespolizeischule auf dem Hahn.

Foto: Pauly