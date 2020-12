CDU fordert neuen Wohnmobilstellplatz

I can attest that Susan is one of the most capable and talented http://www.droitdenfance.org/2020/12/03/thesis-editing-services/s around, Der derzeitige Wohnmobilstellplatz sei zu klein und entspricht in keinster Weise dem, was man sich heute unter einem Wohnmobilstellplatz vorstelle. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat Mendig, Joachim Plitzko: "Wir wollen als Stadt Mendig im Tourismus nach vorne schreiten. Die Menschen, die unsere schöne, attraktive Tourismusregion mit dem Wohnmobil besuchen werden immer zahlreicher. Touristen, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, tragen heute erheblich zur Wertschöpfung im Tourismus bei. Dieses Potenzial gilt es weiter auszuschöpfen. Daher hat die CDU-Stadtratsfraktion die unverzügliche Befassung mit diesem Thema durch die städtischen Gremien beantragt und den Stadtbürgermeister gebeten, in der nächsten Stadtratssitzung zu berichten und entsprechende zeitnahe Umsetzungsvorschläge seitens der Verwaltung in die städtischen Gremien einzubringen."

Aus Sicht der CDU-Fraktion würde sich der hintere Bereich des jetzigen Busparkplatzes in der Brauerstraße sehr gut für einen Wohnmobilstellplatz eignen. Der Platz sei nahe am Stadtzentrum sowie den touristischen Einrichtungen gelegen, und fußläufig könnten die gastronomischen Betriebe der Stadt erreicht werden. Der Platz solle durch sanitäre Einrichtungen attraktiv gestaltet werden, um so Wohnmobilisten länger als eine Nacht an den Ort zu binden. So könnte nachhaltig eine zusätzliche Wertschöpfung generiert und langfristig, vor allem die gastronomische Infrastruktur von Mendig gestärkt werden.

Foto: privat