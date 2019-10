Die Verlegung einer neuen Wasserleitung erfordert auch die Erneuerung des Anschlusses der neuen Leitung an die Hauptwasserleitung in der Poststraße. Diese Hauptwasserleitung ist im Einmündungsbereich der Jahnstraße so ungünstig positioniert, dass die notwendige Baugrube eine halbseitige Sperrung der Poststraße erforderlich macht. Überlegungen, diese halbseitige Baustelle in der Poststraße mit einer Ampelanlage zu regeln, wurden, so die VG-Verwaltung, verworfen, weil dies aller Voraussicht nach zu einem absoluten Verkehrs-Chaos im unteren Stadtteil geführt hätte. Um das hohe Verkehrsaufkommen in der Poststraße trotz Baustelle noch zu bewältigen, wurde daher gemeinsam mit der Stadt Mendig entschieden, für den dreiwöchigen Zeitraum dieser besonderen Baustelle den Verkehr in der Poststraße bergauf in Richtung von-Reth-Platz weiter über die Poststraße laufen zu lassen. Der Verkehr bergab soll aber solange nicht durch die Poststraße fahren, sondern stattdessen über die untere Heidenstockstraße und die obere Bahnstraße umgeleitet werden. Damit der umgeleitete Verkehr (dabei auch die Busse des ÖPNV) diese recht enge Umleitungsstrecke über die untere Heidenstock- und die obere Bahnstraße einigermaßen problemlos bewältigen kann, müssen in diesen Straßenabschnitten größere Bereiche mit Halteverboten beschildert werden. Ab dem Kreuzungsbereich Bahnstraße/St. Barbarastraße/Poststraße kann der Verkehr dann wieder normal fließen.

Foto: VG Mendig

