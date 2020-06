Leider hat es das Coronavirus nicht gut mit der Kultur gemeint und schränkte das Kulturleben erheblich ein, ließ aber die Veranstalter über neue Konzepte nachdenken.

Herausgekommen ist eine Veranstaltungsreihe für den kommenden Sommer - „Kultur im Biergarten“. Viele namhafte Künstler wirken dabei mit. Wer alles kommt, sieht man in der nachfolgenden Übersicht. Dank der Unterstützung der KSK Mendig, der Volksbank RheinAhrEifel, der Firma Rhodius, der Vulkanbrauerei Mendig, dem Ingenieurbüro Siekmann, der Werbegemeinschaft Mendig und der Stadt und Verbandsgemeinde Mendig kann eine Vielzahl von Veranstaltungen in verschiedenen Biergärten stattfinden. Natürlich nach den aktuellen Vorgaben der Coronaverordnung. In den Biergärten stehen Tische mit jeweils acht Plätzen, die gebucht werden können. Selbstverständlich muss kein ganzer Tisch bestellt werden, Einzeltickets gehen natürlich auch.

Es besteht in den Biergärten auch die Möglichkeit, vorher und nachher etwas zu essen, aber auch die anderen gastronomischen Betriebe stehen für den Besuch zur Verfügung.

Tickets gibt es – außer für die Veranstaltung am 10. August - ab sofort bei Tabakwaren Blum, Mendig, Poststrasse, 026 52 / 44 62.

Donnerstag, 16. Juli, 19 Uhr, Biergarten vor dem Rathaus, Marktplatz, Mendig:

Miljö – Kölsche Mundartband

„Sulang beim Lommi die Lichter noch brennen“ oder „Wolkeplatz“ sind einige der vielen Hits, die die fünf Kölner Jungs auf der Bühne präsentieren.

Freitag, 17. Juli, 19 Uhr, Biergarten vor dem Rathaus, Marktplatz, Mendig:

Volker Weiniger – Der Sitzungspräsident

Wenn der dauerkölschtrinkende Sitzungspräsident aus seinem Nähkästchen erzählt, bleibt kein Auge mehr trocken.

Samstag, 18. Juli, 19 Uhr, Biergarten vor dem Rathaus, Marktplatz, Mendig:

De Boore – Kölsche Mundartgruppe

Mit „Ruut sin die Rose“ fing alles an. Seit 20 Jahren sorgen die fünf Musiker für Stimmung und mit Songs wie „Wenn am Himmel die Stäre danze“ haben sie einen festen Platz in Köln.

Sonntag, 19. Juli,20, 19 Uhr, Biergarten des Hotels „Zur Post“ in Welling:

Peter Kerscher mit seiner Kuh Dolly – „Eine Kuh macht Muh“.

Diese Kuh ist einfach nicht zu bremsen…..Dolly , charmante und rotzfreche Partnerin des Bauchredner Peter Kerscher bombardiert die Lachmuskeln ihres Publikums mit einem Dauerfeuer an flotten Sprüchen. Tickets gibt es hierfür auch beim Hotel „Zur Post“ in Welling.

Freitag, 24. Juli, 19 Uhr, Biergarten vor dem Rathaus, Marktplatz, Mendig:

Steven Alan und Melanie Junglas

Der Komponist von „Ein Diamant“, zusammen mit der Mendiger Sängerin Melanie Junglas präsentieren Schlager und Coversongs.

Samstag, 25 . Juli, 19 Uhr, Biergarten vor dem Rathaus, Marktplatz, Mendig:

Rabaue – Kölsche Musikgruppe

Die Kölsche Band präsentiert neben ihren Hits auch ihren Neuesten – „Op Einmal“.

Sonntag, 26. Juli, 19 Uhr, Biergarten des Hotels „Zur Post“ in Welling:

Björn Heuser – kölsches Konzert „Kopp voll Träum“.

Er füllt locker die Köln-Arena mit 20.000 Gästen wenn er seine Veranstaltung „Köln singt“ macht.

Nun kommt der Kölner Liedermacher in die Eifel mit einem besonderen Programm. Tickets gibt es hierfür auch beim Hotel „Zur Post“ in Welling.

Freitag, 31. Juli, 19 Uhr, Biergarten vor dem Rathaus, Marktplatz, Mendig:

Still Collins

Als ständen Genesis und Phil Collins leibhaftig auf der Bühne. Das Beste der beiden Superstars Live.

Samstag, 1. August 20, 19 Uhr, Biergarten vor dem Rathaus, Marktplatz, Mendig:

Shape of Ed – Ed Sheeran Tribute

Mit Songs wie "Shape of you", "Thinking out loud", "Castle on the Hill" oder "I see Fire" erobert Ed Sheeran weltweit die Charts und die Herzen der Fans. Die Tribute Show „Shape of Ed“ vereint diese außergewöhnliche Höchstleistung zu einer fantastischen Bühnenshow.

Sonntag, 2. August,20, 19 Uhr , Biergarten des Hotels „Zur Post“ in Welling:

SAHNEMIXX – Best of Udo Jürgens.

Es ist wohl Deutschlands bekannteste und beste “Udo-Coverband”. Mit dem „Best of“ sind sie bei Kultur im Biergarten dabei. Tickets gibt es hierfür auch beim Hotel „Zur Post“ in Welling.

Freitag, 7. August, 19 Uhr Garten der Villa Reuther in Maria Laach:

„Baatmän“ – Mendiger Mundartgruppe

Frische Mundartsongs, präsentiert von drei Herren mit Bart „Baat“. Der Garten der Villa Reuther bietet ein einmaliges Ambiente mit Blick auf den Laacher See.

Samstag, 8. August, 19 Uhr, Biergarten vor dem Rathaus, Marktplatz, Mendig:

Sidewalk – Acoustic Session

Top-Hits aus allen Zeiten akustisch präsentiert von einer der besten Cover-Bands der Region.

Sonntag, 9. August, 19 Uhr, Biergarten des Hotels „Zur Post“ in Welling:

Martin Schopps – Tafeldienst mit Nachsitzen

Der Sohn des Kölner Rumpelstilzchens hat sich als Comedian und Sänger einen festen Platz in der Kölner Szene gemacht. Mit Ausschnitten aus seinen Comedy-Programmen wird er die Besucher begeistern. Tickets gibt es hierfür auch beim Hotel „Zur Post“ in Welling.

Montag, 10. August 20, 11 Uhr Biergarten der Vulkan-Brauerei:

Colör – Kölsche Damen-Mundart-Band und „Et fussisch Julche“ Marita Kölner

Kölns beste Damen-Mundart-Band und die „Grand Dame“ des kölschen Liedgutes zusammen

bei einem Frühschoppenkonzert. Tickets hierfür gibt es im Shop der Vulkan-Brauerei.