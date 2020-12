"Wie vom Erdboden verschluckt"

Noch mehr Corona-Positive im Altenpflegeheim in Körperich

Körperich. Am 1. Dezember hatte die Kreisverwaltung des Eifelkreises über einen größeren Corona-Ausbruch im Altenheim St. Vinzenz-Haus in Körperich mit 53 betroffenen Bewohnern und Mitarbeitern informiert. Bei Nachtestungen wurden nun 20 weitere positive Fälle festgestellt, darunter 13 Bewohner und sieben Mitarbeiter.