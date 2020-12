Auf Kilometerjagd

Are you looking for http://www.aktionsrat-bildung.de/?buy-phd online? With writing essay help at EssayWritingInCa you will get your personal essay helper to get done quality papers Trainer Udo Seifert und sein Co-Trainer Vincent Bast haben eine Lauf-Challenge aus der Taufe gehoben, um etwas für andere zu tun. Konkret für die Kinder der Kindertagesstätten in Hatzenport, Löf, Lehmen und Oberfell. Sie sollen vom Erlös des Spendenlaufes profitieren, der am 1.Dezember begonnen hat und der den ganzen Monat andauert. Für jeden gelaufenen Kilometer haben der Trainer, Sponsoren und auche einige Spieler einen Obolus ausgelobt, der in die Spendenkasse kommt. "In den Kindertagesstätten haben wir nicht nur Kinder aus unseren Orten, sondern auch viele Kinder ausländischer Mitbürger und aus Flüchtlingsfamilien, die zu uns gekommen sind. Sie alle sollen noch vor Weihnachten eine Weihnachtstüte von uns erhalten. Und vor allem sollen sie wissen, dass wir an sie denken", sagt Udo Seifert. Und was bis zum Jahresende noch zusätzlich in die Spendenkasse kommt, das soll, so Seifert, einem weiteren sozialen Zweck in der Region zugeführt werden. Die Trainer hoffen darauf, dass ihre Spieler noch nie so viel und so weit gelaufen sind wie in diesen Dezembertagen 2020. Und die ersten Kilometer-Meldungen sprechen schon dafür.

