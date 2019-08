Brand eines Mehrfamilienhauses

Wittlich:23-Jährige stirbt nach Beziehungsstreit

Wittlich. Tödlich endete für eine 23-jährige Frau am Samstag, 16. August ein Beziehungsstreit in Wittlich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 26-jährigen Mann wegen Totschlags. Der Mann soll mit seiner Freundin heftig gestritten und sie über eine Terrassenbrüstung gestoßen haben. Neun Meter war die Frau anschließend in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sie sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Die 23-Jährige verstarb am Sonntag im Wittlicher Krankenhaus.