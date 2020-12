Ohne Kennzeichen festgefahren und geflÃ¼chtet

write my essay for me free online my review here Number cover letter for admissions counselor position online english essay writing Über unbefestigte Wege - zwischen den Achterspannerhöfen und der Firma "Pressta Humus" - fuhr der Biker das Motorrad in tiefem Schlamm fest. Der Fahrer setzte die Flucht zu Fuß fort. Da für ihn auch aufgrund des tiefen Schlammes und einer mit Wasser vollgelaufenen Grube eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden, so die Polizei, der Polizeihubschrauber, Freiwillige Feuerwehren sowie Rettungsdienste alarmiert. Der Hubschrauber konnte aus der Luft feststellen, dass ein Pkw ganz in Nähe eine Person mit Kradkleidung und Helm aufnahm. Die Fahrt des Pkw konnte aus der Luft verfolgt und lokalisiert werden. Die Insassen des Fahrzeugs konnten von einer dort zuständigen und in den Einsatz eingebundenen Streife der Polizei Mayen festgestellt und kontrolliert werden. Bei einem der Männer handelt es sich um den Eigentümer des festgefahrenen und zurückgelassenen Motorrads. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise an die Polizei in Brodenbach unter 0 26 05 / 98 02 15 10.

Foto: Polizei