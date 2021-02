"Laufend" gespendet

For instance, if you have just entered a university but have no clue how to create A+ papers, then simply my review here from us. Cooperation with our motivated and experienced team of authors, editors, support representatives and managers is super fast and flexible. So, dont hesitate to entrust us your first academic assignment to experience the feeling of dealing with real experts. In Nachdem über 2.000 Kilometer an Laufstrecke zurückgelegt wurden, kam durch viele regionale Sponsoren eine Summe in Höhe von 6.500 Euro zusammen. Bereits vor Weihnachten konnten die Kindertagesstätten in Hatzenport, Lehmen, Löf und Oberfell mit Präsenten überrascht werden. Jetzt waren die Grundschulen an der Reihe. Udo Seifert, Trainer der 1. Mannschaft und der Ideengeber der Aktion, überreichte mit SG-Abteilungsleiter Dennis Michel fast 200 Präsente an den Schulen in Lehmen, Löf und Oberfell. Die Kinder dürfen sich unter anderem über einen Fußball, eine Trinkflasche und viele Leckereien freuen. Das sei eine großartige Aktion, die große Anerkennung verdiene, meinte auch Bruno Seibeld, Bürgermeister der VG Rhein-Mosel.

