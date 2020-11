Covid-19 bremst auch die Kinderhilfe RumÃ¤nien aus!

check it out - Best HQ academic writings provided by top professionals. Proofreading and proofediting help from best professionals. Let us Wegen der Pandemie ist es aufgrund von staatlichen Verordnungen zwar unter bestimmten Umständen möglich, Hilfstransporte durchzuführen. "Diese Auflagen zu erfüllen, können wir unseren ehrenamtlichen LKW-Fahren, Helferinnen und Helfern derzeit nicht zumuten", sagt der Vorsitzende des Vereins, Michael Nagel. "Wir werden aber versuchen, unter Einhaltung der Hygieneregeln, an Stelle zugedachter Lebensmittel- oder Sachspenden vor dem Supermarkt Geldspenden zu sammeln, die wir dann für die Grundversorgung und für Schulartikel in Rumänien verwenden wollen."

"Da uns die Versorgung und Bildung der Kinder, besonders in den beiden Heimen in Misca und Alesd, aber sehr wichtig ist, haben wir uns als Verein entschlossen, diese, soweit möglich, finanziell zu unterstützen", sagt Nagel weiter. "Dabei können wir auf die bewährte Zusammenarbeit mit den beiden Heimleitungen zählen.Diese sind sehr zuverlässig und können als Sozialarbeiterinnen vor Ort Notwendigkeit und Bedürftigkeit sehr gut einschätzen und gezielt handeln. Sie genießen unser volles Vertrauen, weil sie mit unseren Spenden sehr sorgsam umgehen und regelmäßig mit Berichten und entsprechenden Belegen die Nachweise dafür erbringen."

Auch die jährlichen "Weihnachtspäckchen-Aktionen" in verschiedenen hiesigen Kindergärten, in denen gezielt, für die rumänischen Heime Päckchen gepackt und gespendet wurden, können nichtdurchgeführt werden.

Als kleines Trostpflaster für den nicht durchführbaren Wintertransport will der Verein dennoch einige Geschenkpakete per Post in die Heime schicken, um damit, gerade zu Weihnachten, den Kindern eine kleine Freude zu bereiten.

Der Verein zur Unterstützung bedürftiger Kinder in Rumänien e.V. ist als gemeinnützig anerkannt und stellen auf Wunsch eine Spendenbescheinigung aus. Wer helfen möchte, kann dies mi einer Spende tun:

Volksbank Hunsrück-Nahe e.G.

IBAN: DE37 5606 1472 0008 0007 69 BIC: GENODED1KHK

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück

IBAN: DE96 5605 1790 0002 2022 99 BIC: MALADE51SIM